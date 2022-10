Il leader di Azione su Facebook: "Sulle bollette non possiamo aspettare fine ottobre per intervenire"

“Nel mondo reale Salvini verrebbe escluso dal Viminale per una ragione semplice: quando c’è stato passava più tempo alle sagre che alla sua scrivania. Ma la politica non è il mondo reale. Quindi tutto è possibile”. Lo scrive su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Sulle bollette non possiamo aspettare fine ottobre per intervenire. Non è possibile perché le imprese stanno chiudendo e le famiglie non riescono a pagare. È un disastro socioeconomico da cui non ci riprendiamo. Siamo davanti a un’emergenza da economia di guerra. Ci possiamo sedere tutti insieme per parlare di questi temi e dare un segno di responsabilità?” aggiunge il massimo esponente del Terzo Polo.

