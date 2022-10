La leader di Fratelli d'Italia intercettata dai cronisti mentre lasciava la Camera

“I tempi della formazione del governo? Non dovete chiederli a me ma al presidente della Repubblica”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, lasciando la Camera intercettata dai cronisti. “Noi siamo tutti concentrati sull’obiettivo, e l’obiettivo è dare a questa nazione un governo che possa offrire le risposte migliori in un tempo che sicuramente facile non è”, ha detto anche Meloni.

