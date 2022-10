La nota della presidente di Fdi in occasione della festa di San Francesco d'Assisi

“Se anche questi provvedimenti, sui quali alla fine sono mediamente diciamo meno pessimista oggi, se anche arrivassero, impatterebbero sulle bollette tra qualche mese, diciamo tre mesi. Bisogna capire invece come affrontare questi tre mesi, che è invece la materia sulla quale stiamo prioritariamente lavorando noi ora”. Queste le dichiarazioni della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a ‘Fuori dal Coro’, su Retequattro, commentando il videomessaggio inviato da un agricoltore al Villaggio Coldiretti di Milano sulle difficoltà derivanti dal caro energia e sulla necessità di intervenire con delle misure. Sui rapporti con l’Europa, ha aggiunto: “La materia europea è dirimente perché noi non possiamo pensare che continuiamo a regalare soldi alla speculazione all’infinito, non ce li abbiamo. Quindi il tema europeo è fondamentale, io sono in contatto ogni giorno con il governo uscente per cercare di capire poi qual è il punto di caduta”.

La premier in pectore ha parlato anche in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, invocando uno sforzo collettivo per proteggere l’interesse nazionale. “Oggi l’Italia festeggia e si affida al suo patrono San Francesco. La cerimonia di accensione della lampada votiva dei Comuni italiani che arde sulla tomba del santo d’Assisi, che tradizionalmente rinnova il legame che unisce il nostro popolo e le sue Istituzioni ad uno dei padri della nostra civiltà, assume quest’anno una valenza simbolica straordinaria. La presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e l’offerta dell’olio da parte della Conferenza episcopale italiana per omaggiare gli italiani che durante la pandemia hanno messo la loro vita al servizio degli altri ci ricordano l’importanza di quel forte senso di comunità che unisce la Nazione. Da qui e dalla necessità di concorrere tutti, pur nelle differenze, all’interesse nazionale è necessario ripartire per affrontare le difficili sfide che l’Italia ha davanti”, ha scritto la presidente di Fratelli d’Italia. Le sue dichiarazioni ricalcano quelle del presidente della Cei, Matteo Zuppi, che analogamente aveva invocato un lavoro di tutti per l’interesse nazionale.

Meloni è oggi ancora impegnata negli incontri alla Camera, tra la costruzione del nuovo governo e i dossier più pressanti: nel pomeriggio ha incontrato il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, un meeting che probabilmente è incentrato sul pressante tema del caro energia.

