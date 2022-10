Il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Cei, parla da Assisi

“Se ne esce solo insieme! Le difficoltà non sono affatto finite. Lo vediamo drammaticamente nel mondo e nel nostro Paese. Affidiamo l’Italia all’intercessione del nostro Patrono. Sostenga, in un momento così decisivo, l’amore politico e di servizio alla casa comune, perché nella necessaria diversità tutti concorrano all’interesse nazionale, indispensabile per rafforzare le istituzioni senza le quali nessun piano può essere realizzato”. Così il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Cei, nella sua omelia in occasione della Messa per la Festa di San Francesco, Patrono d’Italia, celebrata nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi (Perugia).

