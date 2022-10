Così il coordinatore di FI Antonio Tajani a Skytg24

“E’ prematuro ora fare nomi” per i ministeri. “I tecnici? Noi siamo per un governo politico, poi se c’è qualche personaggio, donna o uomo, che nella sua vita ha raccolto un’esperienza tale da essere al governo senza stare in Parlamento, questo ovviamente può accadere, ma devono essere dei casi, non la regola”. Così il coordinatore di FI Antonio Tajani a Skytg24

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata