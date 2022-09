Il leader della Lega è intervenuto dal palco del Villaggio Coldiretti a Milano

“Io a stamattina ero incaricato di avere nove ministeri diversi, non stiamo ancora discutendo di ruoli e di nomi. Faremo assolutamente veloce e con gli alleati troveremo la quadra in un quarto d’ora. Adesso il voto è passato, il centrodestra ha l’onore e l’onere di non avere scuse o alibi. Non abbiamo politicamente bisogno di niente e di nessuno. Per i prossimi cinque anni parlare poco e lavorare tanto”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco del Villaggio Coldiretti a Milano.

