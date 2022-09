Così su Twitter la leader di Fratelli d'Italia

La leade di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni cerca di mettere un freno al toto-ministri del futuro governo di centrodestra. “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”, ha scritto su Twitter.

Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà.

Non credete alle bugie che circolano. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 29, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata