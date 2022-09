Richiamo all'unità della leader di FdI che sente Draghi dopo l'annuncio di Berlino di mettere sul piatto 200 miliardi per la crisi energetica

Giorgia Meloni interviene sulla crisi energetica richiamando la necessità di una risposta comunitaria. “Di fronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie”, scrive in una nota la leader di FdI dopo la decisione della Germania di mettere sul piatto 200 miliardi di euro per far fronte al caso energia. “Nessuno Stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune, neppure quelli che appaiono meno vulnerabili sul piano finanziario”, si legge ancora.

“Nel Consiglio Europeo sull’energia di domani, prevalgano buon senso e tempestività”, sostiene Meloni che poi aggiunge: “Su questo tema di vitale importanza per l’Italia confido nella compattezza di tutte le forze politiche”. Parole che arrivano dopo una telefonata con il premier Mario Draghi avvenuta proprio dopo l’annuncio di Scholz.

Un appello all’unità che secondo Meloni “non è né esterno né interno, è un appello all’unità. Mi pare che sia una questione che va affrontata tutti insieme”, ha spiegato ancora la leader del primo partito italiano alle recenti elezioni. “Se mi sento garantita sul piano interno? Mi sento garantita”, conclude la leader di Fdi.

