Il leader M5S: "Necessarie misure che ci mettano in salvaguardia come il Recovery plan"

(LaPresse) “Aumentano le difficoltà per le famiglie e per le imprese. Si prevedono rincari del 60% e oltre. La Germania mette sul piatto 200 miliardi di investimenti per salvare aziende e famiglie. Ora più che mai l’obiettivo dell’Esecutivo deve essere quello di ottenere un piano europeo di interventi che ci mettano in salvaguardia come il Recovery plan in pandemia” così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. “Il nuovo esecutivo non si è ancora formato ma i partiti già litigano per le caselle di Governo. Dovrebbero invece pensare a misure per fronteggiare questa crisi” ha aggiunto il leader pentastellato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata