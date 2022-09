Le prime parole della leader di Fratelli d'Italia dopo la vittoria nelle elezioni politiche

“Sapete meglio di me che i risultati ancora non sono definitivi ma mi pare che da quanto emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara, e l’indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”. Queste le prime parole di Giorgia Meloni all’Hotel Parco dei Principi dopo i risultati delle elezioni del 25 settembre, dove FdI è risultato il primo partito con oltre il 25% delle preferenze e il centrodestra ha staccato il centrosinistra di più di 14 punti percentuali.

Proiettandosi verso le sfide che dovrà affrontare l’eventuale governo di centrodestra, Meloni ha detto: “La situazione nella quale l’Italia versa, la situazione nella quale versa l’Ue, la situazione con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, è particolarmente complessa e richiede il contributo di tutti, un clima sereno e quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico”. E, nonostante il risultato positivo, si è definita “rammaricata per i dati sull’astensionismo“, affermando che “la sfida è tornare a far credere i cittadini nelle istituzioni”.

Ma nel suo discorso, poi, c’è stato solo spazio per la soddisfazione: “Una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, sogni e ricordi. Una vittoria che voglio dedicare a tutti quelli che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata”, ha detto Meloni. E proseguito: “Noi non siamo a un punto di arrivo, noi siamo a un punto di partenza. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore”.

In conclusione, ha dichiarato: “Questo è il tempo della responsabilità, è il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone perché l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo, come non l’abbiamo tradita mai”.

Dopo il discorso di circa dieci minuti la presidente di Fdi ha salutato tutti, si è fatta fotografare con un cartello con sopra scritto ‘Grazie Italia’ ed è andata via mentre risuonava ad alto volume ‘A mano a mano’ di Rino Gaetano.

