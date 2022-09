Il tweet della leader di Rassemblement National in Francia: "Il popolo italiano ha deciso di prendere in mano il proprio destino"

“Il popolo italiano ha deciso di prendere in mano il proprio destino eleggendo un governo patriottico e sovranista. Complimenti a Giorgia Meloni e Matteo Salvini per aver resistito alle minacce di un’Unione Europea antidemocratica e arrogante ottenendo questa grande vittoria”. Lo scrive in un tweet Marine Le Pen, leader del Rassemblement National.

Le peuple italien a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste. Bravo à @GiorgiaMeloni et à @matteosalvinimi pour avoir résisté aux menaces d’une Union européenne anti-démocratique et arrogante en obtenant cette grande victoire ! — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 26, 2022

