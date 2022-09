L'esponente di Azione: "Per Terzo Polo è risultato importante"

(LaPresse) “Noi abbiamo posto le basi per la costruzione di un polo riformista, moderato e europeista. Non abbiamo mai fatto la corsa su Forza Italia, perché questo partito ha rincorso i sovranisti. Noi siamo lontani dal populismo”. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, in conferenza stampa con Carlo Calenda, Elena Bonetti, Mara Carfagna e Ettore Rosato. “Azione e Italia Viva vincono su Forza Italia in molte regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Basilicata. In soli due mesi, senza promesse miracolose, per Azione e Italia Viva è un risultato importante“, ha concluso Gelmini.

