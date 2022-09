Si voterà fino alle 23 per rinnovare il Parlamento

(LaPresse) Seggi aperti alle 7 in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento. I cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 23 per esprimere il proprio voto. Ecco i primi elettori che si sono recati nei seggi romani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata