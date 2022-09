La leader di FdI rimanda il voto a più tardi

(LaPresse) Troppi fotografi, cameramen e operatori dell’informazione al seggio dell’istituto Vittorio Bachelet in via Beata Vergine del Carmelo a Roma. Per evitare disagi agli elettori la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni decide quindi di rimandare di qualche ora il suo voto. La leader FdI voterà in serata in chiusura dei seggi.

