Le parole del leader di Forza Italia a 'Porta a Porta'

(LaPresse) Per Silvio Berlusconi Putin è stato “spinto dalla popolazione e dal suo partito a inventarsi questa operazione speciale in Ucraina”. Il leader di Forza Italia, ospite di ‘Porta a Porta’, spiega anche quale sia stato, a suo avviso, l’obiettivo iniziale di Mosca, cioè quello di entrare a Kiev e “in una settimana sostituire con un governo di persone perbene quello di Zelensky”. “Non capisco perché le truppe russe si sono sparse in giro per l’Ucraina, mentre secondo me dovevano fermarsi solo intorno a Kiev”, le parole di Berlusconi.

Senza parole.

Nel senso che restiamo senza parole.

Mai avremmo immaginato di sentire simili parole. pic.twitter.com/66e5bWJGsL — Fondazione Luigi Einaudi (@fleinaudi) September 22, 2022

Non hanno tardato ad arrivare le reazioni degli avversari politici. Per Carlo Calenda di Azione Berlusconi “parla come un generale di Putin”. Secondo il segretario del Pd Enrico Letta si tratta di “parole scandalose e gravissime”

