Il leader della Lega a un appuntamento elettorale a Milano: "Prima c'è il voto dei cittadini, i sondaggi valgono zero per me"

(LaPresse) “Prima c’è il voto dei cittadini, i sondaggi per me valgono zero, è fondamentale che tanta gente voti domenica. Meloni dice di avere già la lista dei ministri? Non ci sono uomini o donne sole al comando, la squadra la costruiremo insieme” Così il segretario della Lega, Matteo Salvini a margine di un appuntamento elettorale a Milano.

