Il governatore del Lazio all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino

“Sono ore decisive e combattiamo non tanto per noi ma per un obiettivo ambizioso cioè togliere dagli italiani la cappa della paura sul futuro, che non si meritano, soprattutto dopo il Covid e nel mezzo della tragedia della guerra in Ucraina”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all’inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. “Più si avvicina domenica più cresce la consapevolezza che ce la possiamo fare e non possiamo tornare indietro”, aggiunge Zingaretti.

