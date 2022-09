Il leader di Noi con l’Italia a margine della chiusura della campagna elettorale in Piazza del Popolo a Roma

“Questa piazza è la dimostrazione che il centrodestra è unito. Non siamo un partito unico ma una coalizione che ha una visione e un ideale comune. ma Basta con le strumentalizzazioni per cui se vince il centrodestra sarà una catastrofe” così il leader di Noi con l’Italia Maurizio Lupi a margine della chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Piazza del Popolo a Roma. “Al cancelliere tedesco suggerisco di non occuparsi della democrazia italiana che è forte tanto quanto quella tedesca” aggiunge il politico centrista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata