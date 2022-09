Il leader di Sinistra Italiana ha parlato a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale

“L’alleanza Verdi Sinistra sarà una delle sorprese di questa campagna elettorale”. A dirlo è il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale in via dei Fori Imperiali. “A me non preoccupa nulla tranne che la destra”, ha proseguito Fratoianni: “Se la destra non dovesse avere la maggioranza io sarei per un Governo col profilo del Conte 2”.

