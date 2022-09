La ministra del Sud: "In questo momento serve il migliore di cui disponiamo"

(LaPresse) “La decisione di Putin ci preoccupa molto, anche se è una dimostrazione di debolezza. Mi fa pensare che in un momento in cui, anche per il nostro Paese, si addensano molte nubi, noi avremmo bisogno, a capo del Governo, del migliore di cui disponiamo: avremmo bisogno di Mario Draghi nel pieno delle sue funzioni”. Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna, a margine di un evento elettorale del Terzo Polo a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata