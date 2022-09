Il leader M5S: "L'Occidente vuole la pace o no?"

“Nel discorso di Putin non c’è nulla di nuovo se non il rischio di un’escalation militare che era già scritta, con tutti i rischi che comporta. Questa cosa non potevamo non calcolarla”. Così il leader M5S Giuseppe Conte intervenendo ad Agorà su RaiTre. “Parliamo di una potenza nucleare e ora si preannuncia una mobilitazione parziale”, ha aggiunto.

“L’Occidente, il fronte occidentale la vuole la pace o no? Perché la pace va costruita faticosamente, dobbiamo essere tutti coinvolti. Non scende con lo spirito della provvidenza. O invece c’è chi è convinto nel fronte atlantico di poter vincere militarmente? “Io lavorerei subito per il cessate il fuoco e poi si devono creare le premesse per arrivare ad un negoziato di pace”, ha aggiunto l’ex premier.

