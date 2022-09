Il leader di Forza Italia nella pillola quotidiana in vista del voto del 25 settembre

“Vedete, la storia ci insegna che solo chi ha un grande passato può avere un grande futuro. Per questo oggi, vi voglio parlare di noi, di chi siamo e chi rappresentiamo. Noi siamo l’Italia che lavora e che produce, l’Italia di buonsenso e di buona volontà, l’Italia seria, concreta, perbene. Siamo l’Italia della famiglia e dell’impresa. In Italia, siamo gli unici testimoni e gli unici continuatori della tradizione liberale, cristiana, garantista europeista e atlantista”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella pillola quotidiana. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata