Così il leader di Forza Italia intervistato su Rete4

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi esclude larghe intese con il Terzo Polo e il centrosinistra: “E’ un’ipotesi talmente assurda che mi rifiuto addirittura di commentarla. Chi dice queste cose fa ancora una volta semplicemente disinformazione. Però voglio aggiungere una cosa: Forza Italia sarà numericamente e politicamente determinante per il futuro governo di centro destra. Farà valere questo suo ruolo proprio per garantire il profilo europeista, atlantico della coalizione, per difendere i principi liberali, cristiani, garantisti e trasformarli in azione di governo. Nessun altro può farlo. Non possono farlo di certo i cosiddetti centristi che guardano a sinistra e che avranno una rappresentanza in Parlamento irrisoria nei numeri e politicamente ininfluente. Non saranno mai decisivi, saranno una piccola componente di un’opposizione egemonizzata da PD e Cinque Stelle”, ha detto intervistato a Fuori dal coro che andrà in onda alle 21,30 su Rete 4.

E parlando della campagna elettorale, anche Berlusconi ha attaccato la sinitra che “ha preferito incentrarla sulla demonizzazione dell’avversario, sulle calunnie, sulla disinformazione. Arrivano addirittura ad evocare un pericolo per la democrazia nel caso di una nostra vittoria. Il paradosso è che lo dice proprio un partito, il Partito Democratico, che da 11 anni è al governo senza aver mai vinto un’elezione”, ha concluso.

