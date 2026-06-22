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lunedì 22 giugno 2026

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Canada, sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal: 3 le vittime

Canada, sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal: 3 le vittime
(AP Photo/The Canadian Press, Ryan Remiorz)
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Morto l’attentatore, anche una poliziotta ferita da un colpo d’arma da fuoco sarebbe in condizioni critiche

 Una sparatoria si è verificata nel quartiere Côte-des-Neiges, a Montreal. Si tratta di una delle aree principali dove risiede la comunità ebraica della città canadese. E’ di tre vittime il bilancio della sparatoria. Le vittime sarebbero l’uomo sospettato di essere l’autore del crimine, un agente di polizia e un cittadino. Anche una poliziotta ferita da un colpo d’arma da fuoco sarebbe in condizioni critiche.

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