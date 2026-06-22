Canada, sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal: 3 le vittime

Una sparatoria si è verificata nel quartiere Côte-des-Neiges, a Montreal. Si tratta di una delle aree principali dove risiede la comunità ebraica della città canadese. E’ di tre vittime il bilancio della sparatoria. Le vittime sarebbero l’uomo sospettato di essere l’autore del crimine, un agente di polizia e un cittadino. Anche una poliziotta ferita da un colpo d’arma da fuoco sarebbe in condizioni critiche.