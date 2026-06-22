Avellino, bimbo di 10 anni muore investito da una jeep davanti al padre: era a bordo di una minimoto

Un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato investito da una Jeep. Il piccolo si trovava a bordo di una minimoto lungo la strada che collega Lauro a Moschiano – in provincia di Avellino – quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da una Jeep. Il padre, che si trovava poco distante, avrebbe assistito alla scena. Le condizioni del bambino sono apparse subito estremamente critiche ed è morto a seguito delle lesioni riportate nell’impatto. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118.