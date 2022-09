Durante la funzione nel Duomo di Napoli

Duomo di Napoli gremito di fedeli per le celebrazioni di San Gennaro, il santo patrono della città partenopea. In prima fila, subito sotto l’altare, erano presenti Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, Dario Franceschini, ministro per i Beni Culturali, Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, e Mariarosaria Rossi, senatrice di ‘Cambiamo!’. I quattro, durante la funzione, si sono scambiati un ‘segno di pace’.

