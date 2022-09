Il leader leghista in merito alle candidature per il 2023

(LaPresse) – “C’è una squadra che sta ben governando e continuerà a ben governare. Non vedo dove sia il problema. Se c’è un vicepresidente in carica immagino sostenga la squadra con cui sta lavorando da anni. Sarebbe curioso che un vicegovernatore di centrodestra si candidasse con la sinistra”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al Micam, il salone internazionale della calzatura in corso a Fieramilano (Rho), rispondendo a una domanda su Letizia Moratti che ha ribadito di aspettare una risposta dal centrodestra in merito alla sua candidatura alla presidenza della Lombardia alle elezioni regionali del 2023.

