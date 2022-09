Il leader della Lega attacca il segretario del Pd, Enrico Letta: "Fa ridere"

“Letta fa ridere, il mio medello non è l’Ungheria o la Polonia ma l’Italia e aiutare gli italiani a pagare di meno. Non si rende conto rischiamo la strage di posti di lavoro, Letta fa ridere”. Così Matteo Salvini, leader della Lega durante un’intervista radiofonica a Isoradio. “Letta sta facendo una campagna elettorale sulla Russia, sul fascismo, il razzismo e il rischio democrazia e non è utile per chi ascolta. Letta passa agli insulti tutti i giorni”, aggiunge.

