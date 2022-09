La leader di Fdi a Caserta: "Si sta cercando l'incidente"

(LaPresse) – Nel corso del comizio di Giorgia Meloni a Caserta, un gruppo di persone con dei cartelli ha criticato la leader di Fratelli d’Italia. “Loro si divertono così, non hanno niente da fare, sono figli di papà. Stavano sulla barca di papà fino al 1 settembre, noi siamo stati in pizza pure ad agosto”, ha detto dal palco Meloni. “Ad ogni nostra manifestazione c’è sempre un gruppo di contestatori che arriva, vi ringrazio che non rispondete. Si sta cercando l’incidente, Lamorgese conferma di non saper fare il suo lavoro. Ma si attaccano, noi siamo di un altro livello. La sinistra – ha poi aggiunto – vuole questo, non me li filo per niente. Stasera chiederò al ministro dell’Interno se si può fare una campagna elettorale così. L’incompetenza è una cosa, ma c’è un livello oltre al quale devi pensare che lo stanno facendo apposta, mi sono stufata”.

