Le parole del leader della Lega: "Servono soldi veri alle imprese e alle famiglie adesso"

Il dl Aiuti ter “è un primo passo. Dopo l’insistenza della Lega da sola, da due mesi, qualcosa si muove sul fronte bollette ma non bastano. Servono almeno 30 miliardi. Mettere 30 miliardi adesso per aiutare gli italiani a pagare le bollette significare salvare un milione di posti di lavoro. Quindi, il governo ha fatto un primo passo dopo le insistenze della Lega ma non basta. Senza 30 miliardi adesso rischiamo di perdere un milione di posti di lavoro”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Milano al mercato di via Tabacchi. A chi gli faceva notare che ieri Mario Draghi ha chiarito che sostanzialmente il governo ha messo già 30 miliardi, ha risposto: “Servono soldi veri alle imprese e alle famiglie adesso. Non bastano crediti d’imposta e rinvii, perché il credito d’imposta se uno perde non lo usa”. Quindi, scostamento di bilancio? “Assolutamente sì”, la replica secca di Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata