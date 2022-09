Il leader M5S a margine di un comizio a Catania

“Siamo in concorrenza con tutti. Noi in particolare puntiamo ad una proposta di governo per la Sicilia, tutti gli altri sono nostri competitori”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un comizio a Catania, in risposta alla domanda se Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Sicilia, sia un concorrente del M5S.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata