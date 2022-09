Matteo Salvini, foto dall'archivio

Il leader della Lega a 'Mattino 5': "Sarebbe alto tradimento anche prenderli da Cina o Usa"

I giornali di oggi sui fondi russi? “Roba da matti. Solo in Italia non si parla di Italia e si parla di soldi della Russia che non ci sono, almeno a casa mia. Noi non li abbiamo mai chiesti, non li abbiamo mai visti e non li abbiamo mai presi. Sarebbe alto tradimento? Certo, ma anche se uno li prende dalla Cina o dagli Usa”. Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a ‘Mattino 5’ su Canale5.

