La denuncia in un post su Facebook: "L'assenza di prove non convince"

“Gli Stati Uniti stanno ancora una volta tentando di accusare la Russia di ingerenze negli affari interni dei paesi occidentali, in particolare nel processo elettorale”. Lo scrive l’ambasciata russa in Italia in un post sul suo profilo Facebook in merito alle rivelazioni da parte dell’intelligence degli Stati Uniti su fondi russi destinati a partiti e politici di diversi paesi.

“L’assenza di prove non convince. E che cosa sarebbe questo, se non uno sfrontato tentativo di manipolare l’opinione pubblica alla vigilia delle elezioni?”, si legge ancora nel post dell’ambasciata di Mosca a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata