Il leader di Azione: "Se questi vogliono continuare così il problema sarà quando dovranno fare il Governo"

(LaPresse) -“Come sapete sono 22 giorni che chiedo alla politica di fermare la campagna elettorale per intervenire sull’energia. Sono 22 giorni che la politica parla di Peppa Pig, allarme democratico e non so quale sia l’ultima oggi” così il leader di Azione Carlo Calenda a margine dell’incontro nella sede di Confartigianato a Roma in vista delle elezioni. “Se questi vogliono continuare così il problema sarà quando dovranno fare il Governo” ha aggiunto.

