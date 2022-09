La leader di Fratelli d'Italia: "Su Ucraina posizione centrodestra è chiarissima"

“Non c’è nessuna possibilità che Fratelli d’Italia vada la governo con il Pd”. Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni ospite a ‘Radio24’. Meloni ha escluso l’eventualità di un governo di unità nazionale con il partito di Enrico Letta se dalle urne non emergerà una maggioranza chiara. “Chi lo ha proposto – ha aggiunto – sono alcuni dei ministri del governo Draghi”.

“Nel programma di governo del centrodestra la posizione sull’Ucraina è chiarissima, cosa non chiara nel centrosinistra”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite a ‘Radio24’. “Sicuramente ci sono idee diverse sul fatto che le sanzioni alla Russia stiano funzionando – ha aggiunto Meloni – . Io dico che stanno funzionando”. Per Meloni, però, “il vero problema delle sanzioni è immaginare delle compensazioni per i Paesi che soffrono di più” ma “nessuno ha messo in discussione il fatto che l’Italia partecipi alle sanzioni”.

