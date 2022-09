L'intervista a LaPresse del coordinatore nazionale e vicepresidente di Forza Italia

“Flessibilità ma nessuna rivoluzione”. Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, il coordinatore nazionale e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani è lapidario durante l’intervista rilasciata ai giornalisti di LaPresse Donatella Di Nitto, Ronny Gasbarri e Jordan Foresi nel corso dello speciale Elezioni dell’agenzia. Tajani ha poi escluso che Berlusconi punti alla presidenza del Senato e ha ribadito il sostegno del suo partito all’Ucraina. E ancora. Sul Superbonus ha aggiunto che il centrodestra è “contro gli imbroglioni” e ha sottolineato quanto Draghi sia una risorsa per il Paese.

Flessibilità su Pnrr

Sul Pnrr, “Forza Italia ha una visione molto chiara: da sempre abbiamo chiesto flessibilità all’Europa per quanto riguarda l’applicazione del Recovery fund nel nostro Paese. Non si può stravolgere, non si può fare la rivoluzione. Alcune scelte possono essere modificate con il consenso dell’Ue” ma ” tra la flessibilità e la rivoluzione c’è una bella differenza”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite dello Speciale elezioni di LaPresse in vista del voto del 25 settembre.

Duello Salvini-Meloni

“Forza Italia per la sua credibilità sarà il perno attorno al quale ruoterà la compagine di governo e della colazione. Adesso ci preoccupiamo di vincere le elezioni. Prima bisogna vincere e poi vedere chi farà il premier”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite dello Speciale elezioni di LaPresse in vista del voto del 25 settembre.

Berlusconi e il Senato

Silvio Berlusconi “è sempre stato regista del centrodestra. Non farà il presidente del Senato, perché non è interessato a questo ruolo, ma certamente sarà un grande protagonista, l’uomo della saggezza e della responsabilità e della serietà che permetterà al centrodestra di essere credibile e affidabile”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite dello Speciale elezioni di LaPresse in vista del voto del 25 settembre, sottolineando che “senza Berlusconi e senza FI è impossibile avere un governo di centrodestra”.

Forza Italia determinante in Europa

“Noi siamo sempre la forza del buonsenso, tranquilla, responsabile, seria e affidabile, lo abbiamo sempre dimostrato. Sorpattutto a livello europeo la nostra credibilità è e sarà determinante per dare peso specifico al governo e all’Italia”. Lo ha detto il coordinatore e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse in vista del voto del 25 settembre. Tajani ha poi citato la nomina del nuovo segretario generale del Parlamento europeo dell’italiano Alessandro Ciocchetti: “Un grande successo per il nostro Paese, è stato anche mio capo di gabinetto aggiunto, questo significa contare in Europa”.

