Il leader M5S in esclusiva a LaPresse: "Saremo ancora più intransigenti di prima"

“Non ci sono proprio le condizioni” per un governo con il Pd. Lo dice il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse. “Primo perché siamo gente seria. Secondo perché ci presentiamo con un progetto da questo punto di vista ben articolato, ben strutturato, e nella nuova Legislatura saremo ancora più intransigenti di prima, perché abbiamo maturato anche maggiore esperienza e sicuramente, se l’asticella prima era elevata, adesso sarà elevatissima. Terzo, con questi vertici io a un tavolo non mi ci siedo”. ha aggiunto Conte. E se i vertici cambiassero? “Non voglio entrare nelle prospettive ipotetiche. Valuteremo, vedremo se, quando e come. Sembra quasi che io stia chiedendo la testa di qualcuno di un altro partito. Non mi sembra neppure appropriato”, ha sottolineato il leader pentastellato.

