(LaPresse) L’accordo trovato sul dl Aiuti bis sulla cessione dei crediti legati al Superbonus? “Più che una soddisfazione personale, direi che è una soddisfazione per il paese, per lo Stato, per il governo innanzitutto. Poi certo c’è soddisfazione per il M5s visto che fino a venerdì eravamo considerati degli irresponsabili”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse, che sulla vicenda ha poi aggiunto: “hanno fatto credere che volevamo bloccare il Dl Aiuti, una falsità e una follia. Avevamo tutti contro, ma adesso scopriamo che finalmente anche gli altri hanno capito in ritardo che il problema esiste. Quelle della Lega, che si intesa la soluzione, sono dichiarazioni ridicole, è ridicolo tutto questo. E’ il teatrino della campagna elettorale”, ha concluso Conte.

