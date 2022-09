Il provvvedimento da 17 mld di sostegni a imprese e famiglie giovedì alla Camera

L’aula del Senato ha approvato il Dl Aiuti bis con 182 voti favorevoli, nessuno contrario e 21 astenuti, dopo che era stata trovata l’intesa tra i partiti a Palazzo Madama sul Superbonus contenuto nel provvedimento. La responsabilità nella cessione dei crediti ci sarà solo in caso di truffa. L’accordo sblocca l’intervento da 17 miliardi già approvato in Cdm, che contiene aiuti a imprese e famiglie sull’emergenza energetica e che ora può essere convertito in legge dopo il passaggio alla Camera giovedì. Nel decreto c’è anche la proroga fino a fine anno del diritto allo smart working per i fragili e i genitori di figli fino a 14 anni . Potenziata poi a 25 milioni di euro la dotazione per il Bonus psicologo.

