Sulla flat tax: "Si paga da sola, la tassa al 15% funziona per 2 milioni di partite Iva"

“Per il caro energia bisogna intervenire ieri. Le bollette sono l’emergenza nazionale. Dopo l’insistenza della Lega, pare che arrivi entro la fine della settimana un decreto energia da 13 miliardi, bene, ma non basta. Servono almeno 30 miliardi. La Lega è disponibile a firmare con il Pd, con i Cinquestelle, con Renzi, con chiunque altro un decreto da 30 miliardi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ad ‘Agorà’ su Rai3. E sull’ipotesi di tetto al prezzo del gas, ha detto: “Lo deve fare l’Europa. Ma non possiamo aspettare uno, due o tre mesi che lo faccia”.

È inoltre tornato sull’argomento flat tax: “Si paga da sola, perché la tassa al 15% funziona per 2 milioni di partite Iva: lavorano di più e pagano di più, altrimenti è gente che non lavorerebbe. Siccome funziona, estendiamo questa tassa semplice al 15% ai lavoratori autonomi. In prospettiva nei cinque anni estenderla ai lavoratori dipendenti e alle famiglie con un tetto a 70mila euro lordi all’anno. Se hai due stipendi o due pensioni non sei ricco, con il mutuo da pagare. Funziona in tanti Paesi del mondo, noi vorremmo estendere questo trattamento di favore anche ai dipendenti e ai pensionati”. Si troverà l’accordo nel centrodestra? “Io sono abituato a portare avanti quello che funziona. Quello che funziona va esteso”, ha sottolineato Salvini.

