Il segretario del Pd a Torino a margine di un incontro elettorale

“Il fatto che l’Europa non abbia ancora deciso sul tema dell’energia perché alcuni Paesi stanno bloccando questa decisione, Ungheria di Orban in testa, non deve portarci ad aspettare le decisioni europee. C’è bisogno di intervenire subito a livello nazionale perché la situazione è insostenibile per imprese e famiglie”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un incontro elettorale a Torino. Ha poi illustrato le proposte del Pd: disaccoppiamento del costo dell’energia da quello del gas a livello nazionale, credito di imposta raddoppiato dal 25 al 50% per le attività energivore e dal 15 al 30% per le altre, contratto bollette luce sociale per le famiglie con Isee basso”.

