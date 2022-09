La leader di Fratelli d’Italia a margine di un appuntamento elettorale a Milano

“Renzi mi dice di stare serena? Intanto deve arrivare in parlamento, tradisce l’idea che Renzi ha del Parlamento e delle istituzioni. Il tema non è stai governando bene, stai governando male, per loro il Parlamento è una loro personale partita di risiko sulla pelle degli italiani”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di un appuntamento elettorale a Milano.

