L'esponente di Italia Viva visita la Pisana, quartiere periferico di Roma

(LaPresse) “La gestione dei rifiuti è stato un fallimento della Raggi e non vediamo miglioramenti con Gualtieri. Noi vogliamo dire sì forte e chiaro al termovalorizzatore. Chiediamo a Gualtieri di indicare una tempistica certa e dovrebbe essere lui a superare gli ostacoli che ha anche dentro la sua maggioranza. Dobbiamo decidere e non rinviare pagando un conto salato per questa incapacità della politica di decidere”. Lo ha detto Maria Elena Boschi in una iniziativa elettorale a Roma per la costruzione di un termovalorizzatore. “Ovviamente il presidio militare è l’ultima soluzione possibile e non è li che vorremmo arrivare. In caso di opere strategiche com il Tap ricordo che siamo stati anche costretti anche ad usare rimedi più estremi per consentire a quel cantiere di andare avanti”, ha aggiunto l’esponente di Italia Viva.

