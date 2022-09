“La rottura con Calenda sicuramente non aiuta ma abbiamo gli occhi della tigre e ce la faremo”

“La rottura con Calenda sicuramente non aiuta ma abbiamo gli occhi della tigre e ce la faremo” sono alcune delle parole raccolte in Piazza Santi Apostoli a Roma dai microfoni di Lapresse in occasione dell’apertura della campagna elettorale del Partito Democratico. Ad alternarsi sul palco il sindaco Gualtieri, il governatore Zingaretti e in chiusura il segretario Letta.

