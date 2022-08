(LaPresse) – “Oggi facciamo un’operazione verità rispetto alla disinformazione e alla propaganda che viene fatta sull’energia dalla destra trasversale che comprende Calenda, Renzi, Meloni, Salvini, Berlusconi che vogliono riportare il nucleare. Non dicono all’Italia dove faranno le centrali e quanot costeranno”, ha detto il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli a Roma. “Ecco i 15 siti distribuiti tra Sud e Nord dove Salvini e Calenda vogliono costruire le centrali nucleari. Una parte sono siti del vecchio piano e una parte sono nuovi siti. Ci sono Monfalcone, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Termoli, Brindisi, Palma di Montechiaro, Oristano, Borgo Sabotino” ha chiarito Bonelli mostrando la mappa in un appuntamento in piazza Venezia. “Se oggi Calenda e Salvini dicono che questa mappa non è corretta allora dicano agli italiani dove vogliono realizzare le centrali nucleari. Non si scherza sull’energia” ha concluso il leader verde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata