Falliscono i referendum sulla Giustizia, quorum non raggiunto. Opinio per Rai stima affluenza tra 19 e 23%. Per le comunali spoglio al via alle 14 di lunedì

Chiuse alle 23 le urne per l’Election Day arrivano i primi exit poll. Falliscono i 5 quesiti referendari sulla Giustizia: secondo Opinio per Rai l’affluenza si ferma tra il 19 e il 23%, ben lontano quindi dal quorum necessario per rendere valida la consultazione.

Exit poll elezioni comunali (Opinio per Rai):

Palermo

LAGALLA 43-47% e MICELI 27-31%

Secondo gli exit poll Opinio per Rai, alle elezioni comunali di Palermo Roberto Lagalla, candidato del centrodestra, si attesta fra il 43 e il 47% mentre Franco Miceli, in corsa per il centrosinistra e il M5S, sarebbe fra il 27 e il 31%. Per Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa) 14-18%, 3-5% per Rita Barbera candidata di Potere al Popolo.

Genova

BUCCI 51-55% E DELLO STROLOGO 36-44%

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai con copertura del campione dell’80%, a Genova vincerebbe al primo turno alle elezioni amministrative il sindaco uscente Marco Bucci (51-55%). A seguire il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo con 36-40%. Molto indietro l’ex M5S Mattia Crucioli (2-4%) e Antonella Marras, in corsa per La sinistra insieme, all’1-3%.

Catanzaro

DONATO 40-44% E FIORITA 31-35%

Il candidato del centrodestra, Valerio Donato, sarebbe in vantaggio a Catanzaro, secondo gli exit poll a cura del Consorzio Opinio Italia per Rai con il 40-44%. Secondo posto per Nicola Fiorita in corsa per il centrosinistra (31-35%). Terza piazza per Antonello Talerico, sostenuto da Noi con l’Italia e altre liste. Quarta, invece, Wanda Ferro di FdI con 7-9%.

L’Aquila

BIONDI 49-53% E PEZZOPANE 23-27%

Pierluigi Biondi, candidato del centrodestra, fra il 49 e il 53% e Stefania Pezzopane, in corsa per il centrosinistra, fra il 23 e il 27%. Così gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai con copertura dell’80% del campione alle elezioni amministrative a L’Aquila. Terzo posto per Americo Di Benedetto 21-25%, mentre Simona Volpe si attesta in una forchetta 0-2%.

Verona

TOMMASI 37-41%, TOSI E SBOARINA 27-31%

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del campione dell’80%, a Verona il candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi, è in testa con il 35-41%. Secondi in una sorta di pari merito il candidato del centrodestra (senza FI) Federico Sboarina e Flavio Tosi con il 27-31%. Per Alberto Zelger invece tra lo 0 e il 2% dei voti.

Parma

GUERRA 40-44% E VIGNALI 19-23%

Referendum, Lega: “Grazie a chi ha votato, centrodestra farà riforma”

“Grazie ai milioni di italiani che hanno votato per i referendum sulla giustizia: la loro voce è un impegno per tutti affinché si facciano vere e profonde riforme”. Così la Lega in una nota. “Meritano riconoscenza perché hanno scelto di esprimersi nonostante un vergognoso silenzio mediatico (a cominciare dalla tv di Stato), al caos in troppi seggi a partire dallo scandalo di Palermo, alla codardia di tanti politici. Grazie a chi ha informato e partecipato, ai governatori schierati in prima linea insieme ad amministratori locali – di tutti i colori politici – e a molti parlamentari. Il tutto senza dimenticare donne e uomini di legge, associazioni culturali e intellettuali. La battaglia per cambiare la Giustizia non si ferma questa sera, ma anzi riparte con rinnovato slancio: sarà il centrodestra (insieme ad amici coraggiosi come quelli del Partito Radicale) ad avere l’onere e l’onore, dopo aver vinto le prossime elezioni Politiche, di mettere mano al Sistema”, conclude la nota.

