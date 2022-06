Alle urne in Liguria anche La Spezia, Chiavari e altri 17 piccoli comuni

Sfida a 7 domenica 12 giugno a Genova per stabilire chi sarà il prossimo sindaco della città, uno dei due capoluoghi di provincia al voto in questa tornata elettorale in Liguria che vedrà alle urne solo 3 comuni sopra i 15mila abitanti, Genova La Spezia e Chiavari, e altri 17 piccoli comuni. I cittadini alle urne saranno chiamati a scegliere per il rinnovo del primo cittadino del consiglio comunale ma anche dei consigli dei 9 municipi.

In totale sono 7 i candidati sindaco: le due grandi coalizioni vedono da un lato l’attuale primo cittadino uscente e ricandidato, Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra con 9 liste collegate, e il suo principale sfidante, il candidato progressista sostenuto dal centrosinistra Ariel Dello Strologo, collegato a 5 liste.

Ci sono poi Mattia Crucioli, senatore de L’Alternativa e candidato con la sua lista Uniti per la Costituzione, Antonella Marras, candidata per la sinistra, Cinzia Ronzitti candidata per il Partito Comunista dei Lavoratori e Martino Manzano Olivieri, del ‘Movimento 3V’ e Carlo Carpi candidato sindaco per ‘Insieme per Genova’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata