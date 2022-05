Polemiche per la missione diplomatica di Matteo Salvini a Mosca

Ancora polemiche sul possibile viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Per il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, “è l’iniziativa di un leader partito, ed essendo leader di uno dei più importanti partiti di governo credo che debba coordinare la sua missione con il premier Draghi. Ma è una iniziativa di quel partito e non tocca a noi giudicare, criticare o appoggiare”, ha detto il coordinatore nazionale ospite a SkyTg24. “E’ una scelta che fa la Lega – aggiunge – e credo che essendo il leader della Lega un personaggio che ha avuto un ruolo importante anche nei precedenti governi, concorderà con palazzo Chigi la sua eventuale missione”.

Critico il leader di Azione, Carlo Calenda: “Ma basta. Basta. Dove vai a Mosca? Queste iniziative, anzi, queste bambinate sui morti, sulla guerra, non si possono accettare. Così fa cadere l’Italia nel ridicolo”. Lo afferma il segretario di Azione, Carlo Calenda, in una intervista a ‘la Repubblica’ in riferimento all’ipotesi di viaggio del leader della Lega, Matteo Salvini, in Russia. “Non ha senso del limite. Si comporta come un adolescente irrequieto che fa solo casino”, dice Calenda ricordando anche la missione in Polonia del segretario leghista “preso a calci nel sedere dal sindaco. Che figuraccia. Si è già coperto di ridicolo una volta. Vuole andare a Mosca? Ci restasse allora, per sempre però”.

E mentre le scelte del leader del Carroccio agitano la politica, il presidente del Consiglio è in partenza per Bruxelles per partecipare alla riunione straordinaria del Consiglio europeo in cui i leader dell’Ue discuteranno per due giorni di Ucraina, difesa, energia e sicurezza alimentare.

