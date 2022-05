Una decisione "sofferta e dolorosa", ha detto l'europarlamentare

“Annuncio che lascerò il Movimento 5 Stelle“. Così l’europarlamentare M5S Dino Giarrusso a Coffee Break su La7, parlando di “una decisione molto dolorosa e sofferta”. “Fonderò un nuovo movimento, non solo con i fuoriusciti dal M5S ma anche con tutti quelli che sono scontenti, soprattutto al Sud. Non ho sentito Di Battista su questo”. “Rinnovo la mia grandissima stima per Giuseppe Conte, e la gratitudine per quel che ha fatto come presidente del Consiglio, il migliore negli ultimi 20 anni. La mia stima è massima nei suoi confronti, ma noi siamo a sostegno di un Governo e fatico davvero a capire perché dobbiamo starci. Non è perché l’hanno votato gli iscritti che dobbiamo rimanerci fino alla morte”, ha aggiunto.

“Ci sono persone pagate dal M5S che chiamano le tv e dicono di non invitare Giarrusso. Persone pagate da me, che dò più di tremila euro alla comunicazione”, ha detto ancora l’europarlamentare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata