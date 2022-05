Il presidente della Repubblica alla cerimonia per gli 800 anni dell'Università di Padova

(LaPresse) “Nei primi secoli erano sorti i primi atenei europei e tutti gli studenti del mondo conosciuto frequentavano si costruivano teorie e apprendimenti, protagonisti erano i docenti e studenti da ogni parte d’Europa, qui si è creato un tessuto di cultura a valori comuni malgrado le differenze, un tessuto che ha resistito ai temi dei nazionalismi accesi e alle contrapposizioni tra gli Stati, su cui si basa la convivenza e l’integrazione europea”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Università di Padova per gli 800 anni dell’Ateneo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

